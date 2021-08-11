شاهد.. انطلاق مراسم عزاء الامام الحسين 'ع' في ايران

العالم - ايران

صدحت الحناجر من أعلى المآذن في مدينة مشهد، معلنة دخول شهر محرم الحرام للعام ألف وأربعمئة وثلاثة وأربعين للهجرة، تقليد تراثي بعمر ثلاثة قرون يطلق عليه (صلا) وهو بمثابة إعلان لبدء موسم العزاء على استشهاد سبط رسول الله الإمام الحسين عليه السلام.

وقال مدير خدام الحرم الرضوي محمد توكلي لقناة العالم:"يقف الخدام فوق المآذن ويقرأون أشعاراً تتضمن ذكری الامام الحسين عليه السلام في توقيت رمزي وهو بعد ساعة من شروق الشمس في أول يوم من محرم الحرام".

ويعتبر ثامن أئمة أهل البيت الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أول من نهّج لإقامة العزاء عندما ذكر حديثا لأحد أصحابه شارحا به تفاصيل القتال في معركة كربلاء سنة إحدى وستين للهجرة وكيفية إقامة المراثي، وحتى اليوم بقي مرقده الطاهر في مدينة مشهد، مركزا للعزاء في إيران.

وقال أحد خدام الحرم الرضوي لقناة العالم:"نحاول جاهدين أن نحافظ علی سلامة المعزين، من خلال جدول منظم من البروتوكولات الصحية التي اتخذناها هذه الايام".

ويستمر العزاء والمراثي والمواسات على مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، حيث انتصار الدم على السيف حتى نهاية شهر صفر، اذ يتضمن استذكار ثورته ونهجه الذي كان إصلاح الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.