العراق يعلن أول موقف رسمي من تطورات أفغانستان ويحذر

العالم - العراق

وألتقى وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، أمس الخميس، مع وزيرة الإنتاج الحربي الباكستانيّ زبيدة جلال، وأكّد الوزير رغبة الحكومة العراقيَّة بزيادة آفاق التعاون المُشترَك في كافة المجالات الدفاعيّة والسياحيّة الدينيّة، والثقافيّة والصحيّة والتقنيّة وغيرها، والاستفادة من الخبرات لكلا المُؤسّستين العسكريتين، ومنها: تطوير قدرات القوات المُسلحة العراقيَّة.

وبيَّنَ الوزير قلقه بخصوص الأزمة الأمنيّة في افغانستان وكيف أنها تؤثر على العراق وباكستان وكل دول المنطقة، وتكلم عن الجوانب الإنسانيّة وحرمة الدم والمهاجرين بسبب النزاعات المُسلحة، وذكر أنّ ماحدث بالماضي قبل عقود من الزمن أنعكس سلباً على الوضع الأمنيّ بالعراق وباكستان والشرق الأوسط وحتى على الغرب.

وتطرّق حسين الى أنّ فايروس كورونا والإرهاب أزمتان عالميتان وليستا محليتان فهما منتشرتان في كل العالم وتؤثران على كل البشرية في العالم" مُؤكّداً "حرصه على أنّ يكون هناك توأمة بين البصرة وكراتشي بين ميناء الفاو وميناء گوادِر كون لهما مستقبلاً واسعاً لربط آسيا بأوروبا.

وأشار إلى أنّ الانتخابات المُبكرة ستجري بموعدها المقرر لتعزيز العمليّة الديمقراطيّة ومُشاركة كل الأطياف العراقيَّة فيها.

من جانبها أكدت زبيدة جلال أنّ هناك مشاريع كثيرة مُعدة للعمل بها في العراق، مبينة بأن هناك مُذكرات تفاهم في المجالات الدفاعيّة والعسكريّة سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة، موضحة أنّ باكستان تدعم العراق بقوة في مُواجهة التحديات الأمنيّة، وكذلك فيما يخص وحدة العراق.

وأشار إلى أنّ هناك مُحادثات جديّة مع وزارة الدفاع العراقيَّة بخصوص التعاون العسكريّ.

كما بيَّنت رغبة الجانب الباكستانيّ بتفعيلِ خط للطيران المُباشر بين البلدين.