الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تعبئة عامة في القوات المسلحة الايرانية للتصدي لكورونا

تعبئة عامة في القوات المسلحة الايرانية للتصدي لكورونا
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

على الرغم من أن القوات المسلحة الايرانية بدأت المشاركة في المساعي والجهود التي تبذلها السلطات الايرانية للتصدي لجائحة كورونا منذ ظهورها، الا أنها قامت بتعبئة عامة لطاقاتها وامكانياتها مع دعوة قائد الثورة لضرورة مواجهة المرض الأربعاء.

العالم - ايران

وفي هذا الاطار قدم الجيش الايراني 2000 سرير خاص بالمستشفيات لتقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا في محافظات شمال غرب البلاد.

وقال قائد المقر شمال الغرب للجيش الإيرانية العميد علي حاجيلو ، في تصريح صحفي اليوم الجمعة ، إن الجيش يوظف جميع امكانياته في المحافظات التي تعاني من تفشي كورونا وفق توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: سيتم استخدام الكوادر الطبية في مستشفيات تبريز وأروميه ومراغه ، وكذلك أسرة التأهيل والمستشفيات الميدانية للجيش لغاية 2000 سرير للمساعدة في إدارة شؤون العلاج والحد من انتشار الفيروس.

ونوه الى ان الجيش يوظف جميع امكانياته من أجل التطعيم العام ويضعها في خدمة وزارة الصحة للاسراع بهذه العملية.

روابط ذات صلة

نائب الرئيس الايراني يدعو الى تعبئة كافة الطاقات لمواجهة كورونا

مستشفيات حرس الثورة الاسلامية تعمل على معالجة كورونا

اللواء سلامي: لينزل الجميع إلى الساحة لدحر كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بانفجار بحافلة ركاب في روسيا

تغير المناخ يودي الى انفجارات بركانية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي

شاهد .. خبير اقتصادي: قرار حاكم مصرف لبنان يتسبب بإشعال الشارع اللبناني

وفات 608 اشخاص اثر الاصابة بكورونا في المكسيك

تعبئة عامة في القوات المسلحة الايرانية للتصدي لكورونا