تعبئة عامة في القوات المسلحة الايرانية للتصدي لكورونا

العالم - ايران

وفي هذا الاطار قدم الجيش الايراني 2000 سرير خاص بالمستشفيات لتقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا في محافظات شمال غرب البلاد.

وقال قائد المقر شمال الغرب للجيش الإيرانية العميد علي حاجيلو ، في تصريح صحفي اليوم الجمعة ، إن الجيش يوظف جميع امكانياته في المحافظات التي تعاني من تفشي كورونا وفق توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: سيتم استخدام الكوادر الطبية في مستشفيات تبريز وأروميه ومراغه ، وكذلك أسرة التأهيل والمستشفيات الميدانية للجيش لغاية 2000 سرير للمساعدة في إدارة شؤون العلاج والحد من انتشار الفيروس.

ونوه الى ان الجيش يوظف جميع امكانياته من أجل التطعيم العام ويضعها في خدمة وزارة الصحة للاسراع بهذه العملية.