ارتفاع عدد المصابين بكورونا في روسيا

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 22277 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 21932 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2529 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1810 حالات).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 815 حالة وفاة (مقابل 808 وفيات أمس)، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة.

وتماثل 19368 مريضا في البلاد للشفاء من كورونا منذ أمس.

وسجلت في روسيا إجمالا حتى اليوم ستة ملايين و557068 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 168864 حالة وفاة وخمسة ملايين و848340 حالة شفاء.

وأجري في روسيا أكثر من 171.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 511 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.