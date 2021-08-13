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قطر تدعو لتسوية ووقف إطلاق نار شامل في أفغانستان

قطر تدعو لتسوية ووقف إطلاق نار شامل في أفغانستان
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

رحبت قطر بنتائج الاجتماع الدولي حول عملية السلام في أفغانستان بالدوحة، الذي عقد الخميس، وضم عدداً من دول الجوار الأفغاني والولايات المتحدة وقطر والاتحاد الأوروبي وألمانيا وتركيا والهند.

العالم - قطر

ودعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تغريدة عبر "تويتر"، "جميع الأطراف المشاركة على اتخاذ خطوات أكثر نحو بناء الثقة وتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ووقف شامل لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن".

وكان البيان الختامي للاجتماع، الخميس، دعا إلى ضرورة تسريع عملية السلام في أفغانستان، كما حث المشاركون الحكومة وطالبان على خطوات لبناء الثقة.

وجاء في البيان أن "المشاركين دعوا الأطراف الأفغانية للتوصل إلى تسوية شاملة، وإلى إيجاد آلية لتقديم حكومة تمثيلية".

كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى عدم اتخاذ أفغانستان منطلقاً لتهديد أمن دول أخرى، كما أكدوا أنهم لن يعترفوا بأي حكومة تُفرض بالقوة في أفغانستان.

وشارك في الاجتماع المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد، والمبعوث القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة وتسوية النزاعات مطلق القحطاني، وممثلا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إضافة إلى ممثلي دول أخرى معنية بالأزمة الأفغانية.

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قطر تدعو لتسوية ووقف إطلاق نار شامل في أفغانستان

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