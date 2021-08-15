مصادر محلية: رئيس وزراء ماليزيا يستقيل من منصبه غدا الاثنين

العالم- أسيا والباسفيك

ونقلت بوابة "ماليزيا كيني" الإخبارية عن محمد رضوان محمد يوسف، الوزير في حكومة رئيس الوزراء، أن محيي الدين سيقدم استقالته إلى الملك يوم الاثنين.

وقال محمد رضوان إن محي الدين أبلغ أعضاء حزبه بقراره الاستقالة لأنه استنفد جميع الخيارات الأخرى للحفاظ على الحكومة.

وأضاف الوزير: "غدا، سيعقد اجتماع وزاري خاص. وبعد ذلك سيتوجه (إلى القصر) لتقديم استقالته"، بحسب رويترز.

ومنذ وصوله إلى السلطة في مارس/آذار 2020، كانت قبضة محي الدين على السلطة محفوفة بالمخاطر بأغلبية ضئيلة.

وتصاعدت الضغوط عليه للاستقالة مؤخرًا، بعد أن سحب بعض النواب من حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة - أكبر كتلة في التحالف الحاكم- دعمهم له.

وتحدى رئيس الوزراء لأسابيع الدعوات للاستقالة وقال إنه سيثبت أغلبيته في البرلمان من خلال تصويت على الثقة في سبتمبر/ أيلول.

لكنه اعترف، الجمعة الماضية، للمرة الأولى أنه لا يتمتع بأغلبية وبذل جهدًا أخيرًا لجذب المعارضة من خلال الوعد بإصلاحات سياسية وانتخابية مقابل دعم التصويت على الثقة، وتم رفض العرض بالإجماع.