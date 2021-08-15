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خطيب زاده: 5 بعثات دبلوماسية ايرانية لدى افغانستان تواصل مهامها من كابل

خطيب زاده: 5 بعثات دبلوماسية ايرانية لدى افغانستان تواصل مهامها من كابل
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زاده ، ان 5 بعثات دبلوماسية ايرانية لدى افغانستان، تواصل مهامها حاليا من مدينة كابل.

العالم- ایران

وفي تصريح صحفي اليوم الاحد، اشار خطيب زاده الى الممثليات الخمس التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية، في مدن كابل ومزار شريف وجلال اباد وهرات وقندهار الافغانية ؛ مبينا ان "زملاءنا غادروا منذ فترة، مزار شريف وجلال اباد وقندهار، ليباشروا مهامهم من كابل".

واضاف، انه "لبعض الاسباب، لم يتم الاعلان عن تعطيل العمل في تلك البعثات الثلاث، وحاليا لا يوجد فيها سوى حارس وعدد من الموظفين المحليين".

وحول سفارة الجمهورية الاسلامية في كابل، فقد صرح المتحدث باسم الخارجية، انه "تم تقليل عدد الموظفين هناك وقد عاد زملاؤنا بما لا يخل في النشاطات الاساسية للسفارة".

ولفت خطيب زادة، وفقا لارنا أن "الدبلوماسيين الايرانيين بصحة جيدة ولا يواجهون اي مشكلة في التنقل من والى ايران، لكن من باب التیقن يفضّل بقاؤهم داخل مبنى البعثة".

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