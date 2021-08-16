شاهد: تشابه الاحتلال و الانظمة العربية المتورطة بفضيحة بيغاسوس

العالم - خاص بالعالم

قال الباحث السياسي ناجي صفاء في حديث له مع برنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الاخبارية ان مسألة التجسس ليست مسألة حديثة العهد، والاليات والتقنيات التي تستخدم الان على ضوء التطور التكنولوجي بدأت تاخذ ابعاد أشمل وابعد وهناك صلة وتداخل بين هذا الفعل التجسسي على الاخرين وبين مصالح سياسية واقتصادية ومالية تطال كل نواحي الحياة الاجتماعية.

واكد صفاء ان الكيان الصهيوني هو كيان قلق وهذا القلق يخلق عنده حاجة معرفة ماذا عند الاخر، وينبع هذا القلق من ادراكه بانه غاصب قام على سرقة ارض وسرقة وطن، لهذا هو يدرك تماما انه يفتقد الى الشرعية، ولان هذا الكيان الغاصب ناجح جدا في التكنولوجيا والسيبرانية سخر هذه القدر في عملية التجسس على الاخرين وجاء ببرنامج بيغاسوس لكي يتابع كيف ينظر اليه الاخرون.

واوضح صفاء ان الانظمة العربية التي اشترت برنامج بيغاسوس من الاحتلال الاسرائيلي، هي شبية بشكل ما مع الكيان الصهيوني من حيث فقدان الشرعية، لانها كيانات وظيفية تفتقد للشرعية الشعبية وتستمد شرعيتها من الدول الكبرى التي تشكل لها حماية لهذا لديها القلق لمعرفة شعبها وخصومها، ويكمن وجه التشابه بين الانظمة العربية التي اشترت برنامج بيغاسوس من الاحتلال الاسرائيلي والكيان الغاصب في عدم مشروعيتهما وقلقها حيال هذا.

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