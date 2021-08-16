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شاهد بالفيديو والصور انطلاق تشييع شهداء جنين

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

انطلقت مراسم تشييع شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الكيان الصهيوني فجر اليوم الاثنين في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

واستشهد أربعة شبان فلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، عقب اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، استشهاد الشابين صالح أحمد محمد عمار (19 عاما) من مخيم جنين، ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف (21 عاما) من المدينة، في حين أشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الاحتلال اختطفت جثماني شهيدين هما نور عبد الإله جرار من مدينة جنين والشاب أمجد إياد عزمي.

ووفق المصادر؛ اندلعت اشتباكات مسلحة واسعة بين مقاومين وجنود الاحتلال تخللها أصوات انفجارات كبيرة، وإطلاق نار متبادل ومواجهات شتى، في حين أطلقت الوحدات الخاصة لجيش الاحتلال النار على الشبان بقصد القتل.

وأعلنت القوى الفلسطينية في جنين الإضراب الشامل في المدينة ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء.

ووصل جثمانا شهيدين إلى مستشفى جنين الحكومي بإصابات في المناطق العلوية من الجسد وفي حالة صعبة تباعا ما يشير إلى تعمد القتل من الجنود.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال أشارت في الأيام الأخيرة إلى أن جيش الاحتلال يحضر لعملية عسكرية بجنين على خلفية تنامي الاشتباكات المسلحة مع مقاومين.

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