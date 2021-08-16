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وصول بارجتين من كازاخستان الى ميناء انزلي للمشاركة في سباقات 'كأس البحر'

وصول بارجتين من كازاخستان الى ميناء انزلي للمشاركة في سباقات 'كأس البحر'
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

 اعلنت دائرة العلاقات العامة لبحرية الجيش الايراني وصول بارجتي "مانغيستاف" و"ساري اركا" من جمهورية  كازاخستان الى ميناء انزلي (شمالي البلاد)، اليوم الاثنين، للمشاركة في سباقات "كاس البحر".

العالم - ايران

وتنطلق منافسات "كاس البحر" ستبدا في دورتها السادسة اعتبارا من يوم الخميس القادم (19 اب / اغسطس الحالي) وعلى مدى 25 يوما داخل المياه الايرانية المطلة على بحر قزوين؛ بحضور قطع بحرية من جمهورية اذربيجان وكازاخستان وروسيا.

هذه البطولة تتيح فرصة مواتية لاستعراض الطاقات القتالية التي تتمتع بها القطع البحرية للدول المطلة على بحر قزوين، ويشارك فيها 400 رياضي من تلك البلدان.

وفي مرحلة العوم لهذه المنافسات التي ستجري قبالة شاطئ انزلي (شمال)، العديد من الفروع الرياضية ذات الصلة بـ "الشاطئ والبر"، فضلا عن مرحلة الغوص التي ستقام قبالة ميناء جابهار (جنوب شرقي البلاد).

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