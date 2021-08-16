صفعة فلسطينية جديدة في وجه "إسرائيل"

العالم - كشكول

فشل الهجوم الذي شاركت فيه نحو مائة وستين طائرة من سلاح الجو الصهيوني خلال عملية القدس الخالدة في قتل أكبر عدد من المقاومين في انفاق المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، يعكس قدرة فصائل المقاومة كافة على مواجهة الاحتلال وكشف كل مخططاته العدوانية.

يقول قادة المقاومة ان الكيان الصهيوني الذي فشل في الوصول الى مآربه في غزة التي تواجهه بأبسط السلاح لا يستطيع أن يبقى قائما على الأراضي الفلسطينية متوعدين بدحره مهما طال الأمد.

التقارير التي كشفها الاحتلال عن هزيمته النكراء دليل جديد على عجز الكيان وإدانة دامغة تشهد على جرائمه التي ارتكبها بحق المدنيين العزل. أدلة يراها العالم بأسره إلا الأمم المتحدة والغرب الذين دفع سكوتهم الاحتلال الى الاستفحال واراقة الدم الفلسطيني دون خشية.

يقول المراقبون للشأن الاقليمي ان نجاح المقاومة الفلسطينية في معادلة توازن الردع والرعب يؤكد فشل المنظومة الامنية الصهيونية للاحتلال أمام الفصائل الفلسطينية التي استطاعت أن تراكم من قوتها وقدراتها العسكرية بدعم الدول التي تعتبر القضية الفلسطينية، قضية الأمة وانها القضية العادلة التي تتطلب تحركا دولياً.

المراقبون للشأن الصهيوني من جهتهم يؤكدون أن الايام القادمة ستكشف عن مزيد من الهزائم والاخفاقات للاحتلال الصيهوني ومدى الانجازات التي حققتها المقاومة الفلسطينية خلال ادائها البطولي في معركة سيف القدس الخالدة.