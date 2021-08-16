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منظمة الطيران الايراني : تعليق كافة الرحلات الجوية من والى افغانستان

منظمة الطيران الايراني : تعليق كافة الرحلات الجوية من والى افغانستان
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

 اعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايراني "محمد حسن ذيبخش"، تعليق جميع الرحلات الايرانية من والى مطار العاصمة الافغانية كابول، بعد الاعلان عن تعطّل اجهزة مراقبة الطيران هناك.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به المسؤول بوزارة الطرق واعمار الايرانية اليوم الاثنين، حول اخر التطورات المتعلقة بالرحلات الجوية بين ايران وافغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على كابول.

واوضح ذيبخش : ان مركز مراقبة الطيران الافغاني اعلن عن تعطل اجهزة المراقبة الجوية في مطار كابول، وبما يمنع تسيير الرحلات من والى هذا البلد.

واضاف : ان حركة الملاحة الجوية في مطار العاصمة الافغانية متوقفة حاليا كما ان سماء هذا البلد باتت مغلقة بوجه الطائرات.

ولفت المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايراني، الى اعلان شركة ماهان الايرانية في وقت سابق من اليوم الاثنين، بشان تعليق رحلة مشهد – كابول؛ مؤكدا انه لا يمكن تسيير اي رحلات جوية من ايران الى افغانستان حتى عودة الاستقرار والامن الى هذا البلد.

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منظمة الطيران الايراني : تعليق كافة الرحلات الجوية من والى افغانستان

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