شاهد بدء حظر التجوال في المدن الأفغانية

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية خاصة حول الأوضاع في أفغانستان أشار مراسلنا:" إلى قيام قوات طالبان بإيقاف بعض المارة من المواطنين لسؤالهم عن اتجاههم ومكان ذهابهم، كما أن بعض الحالات الاسعافية الى المشافي هي مسموحة.

وأضاف مراسلنا أنه فيما يخص الوضع في كابول، فلم تتخذ طالبان قرارا بفتح البنوك والمحلات التجارية حتى الان مؤكدين على اعلانهم للإمارة الإسلامية بشكل رسمي والجميع ينتظر الاعلان ثم بعدها يتم افتتاح المحلات التجارية والمدارس والجامعات وجميع المراكز الحيوية في البلاد .

وقال مراسلنا:"أحد قياديي طالبان يشارك في مجلس عزاء الامام الحسين ويقدم اعتذاره للاساءة التي حدثت في هذا المجال".

وكانت قد سيطرت حركة طالبان على أفغانستان، بعد ما يقرب من 20 عاماً على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

وشجعهم انسحاب القوات الأمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، وهم الآن يسيطرون على جميع المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة كابل.

وسيطر مقاتلو طالبان في وقت متأخر من يوم السبت 14 أغسطس/آب على مزار شريف، آخر معقل للحكومة الأفغانية في شمال أفغانستان التي كانت لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

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