شاهد.. طالبان تعلن انتهاء الحرب في أفغانستان

العالم - افغانستان

هرب الرئيس اشرف غني، سقطت كابول بهروبه؛ القوات الامنية تركت مواقعها في العاصمة مما دفع عناصر طالبان دخول المدينة للحفاظ علی أرواح وأموال الشعب من السرقة كما قالت الحركة.

رغم ذلك تواترت انباء مؤكدة عن عمليات سرقة ونهب محدودة في كابول من قبل أشخاص ادعوا انهم من حركة طالبان.

وقال أحد عناصر طالبان:"أتينا الی هنا لنحافض علی أرواح وأموال الشعب من السرقة والسطو وقيام حكومة اسلامية".

هدوء حذر يسود المدينة والجميع يترقب.

وقال مواطن افغاني:"نرحب بقدوم طالبان، لاخيار لدينا سوی الترحيب ولكن نريد منهم الامن والاستقرار فقد أرهقتنا الحروب".

وقال مواطن افغاني اخر:"نريد الاستقرار والامن ولاشيء اخر".

العاصمة هادئة باستثناء الطرق المؤيدة الی المطار، حيث الالاف يسعون الهروب من البلاد، اما البعثات الدبلوماسية الاخری لازالت تجلي رعاياها.

بعدما فقد المواطنون الافغان الامل بالصعود علی رحلات سياحية هاهم يحاولون التشبث بطائرات عسكرية امريكية وتم التأكد انه سقط عدد من هؤلاء بعد دقيقة أو أقل من اقلاع الطائرة في سماء العاصمة.

المدرعات والطائرات المتطورة وقفت عاجزة ولم تستطع مواجهة الدراجات النارية التي يقودها مسلحين بأسلحة خفيفة.

طالبان لم تصدق ماالذي يحصل خلال فيديو نشرته الحركة للقادة من قطر وهم يباركون الانتصار ويقول ملا برادر انه لم يكن يتوقع هذا الانتصار الكبير في وقت قصير دون مقاومة تذكر.