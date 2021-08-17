لبنان يتعرض لحصار هدفه سياسي

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وأشار في حديث إذاعي، إلى أن "الإتحاد رفع صوته خلال الشهور الماضية إزاء تدهور الوضع المعيشي مطالباً بالإسراع في ​تأليف الحكومة​، غير أن ذلك لم يؤدّ إلا إلى وعودٍ دامت شهوراً وصولاً إلى ​رفع الدعم​، وهذا "واقع أليم جداً" لناحية عدم المعالجة وعدم تأليف الحكومة"، مؤكداً أن "تشكيل الحكومة هو بداية الخلاص".

ونوّه الأسمر بالجهود التي تبذلها ​الأجهزة الأمنية​ في مواجهة الإحتكار، والتي أظهرت مدى حجم الإحتكارات والكارتيلات، معتبراً أن "المطلوب من هذه الأجهزة بذل المزيد، كما المطلوب من الشعب اللبناني أن يكون حسيباً ورقيباً، وأن يملك حسّ المواطنة". وفي ما يتعلق باستقدام ​الفيول​ من ​العراق​، أوضح أن "هناك إصراراً عراقياً في هذا الإطار مقابل تباطؤ لبناني".