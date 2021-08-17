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إيران تسجل 625 وفاة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل 625 وفاة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 625 وفاة جديدة بالكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 99 ألفا و 108 أشخاص.

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء: تم منذ ظهر أمس الإثنين ولغاية ظهر اليوم تسجيل 50 ألفا و228 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و 517 ألفا و243 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 آلاف و424 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير إلى تعافي 3 ملايين و786 ألفا و488 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 15 مليونا و 766 ألفا و564 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 4 ملايين و714 ألفا و701 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 20 مليونا و481 ألفا و265 جرعة.

وأوضحت بأنه تم لغاية الآن إجراء 27 مليونا و380 ألفا و677 اختبارا للكشف عن الإصابة بالمرض.

وأشارت الصحة الإيرانية إلى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 59 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 30 مدينة.

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