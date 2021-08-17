ملك ماليزيا يلتقي بالقادة السياسيين لتكليف رئيس وزراء جديد

العالم - اسيا والباسفيك

جاءت استقالة رئيس الوزراء، محي الدين ياسين، أمس الاثنين، بعد أقل من 18 شهراً من توليه منصبه في أعقاب تصاعد الغضب الشعبي بشأن ما اعتُبر على نطاق واسع سوء تعامل حكومته مع الوباء.

تشهد ماليزيا واحداً من أعلى معدلات الإصابة ومعدل الوفيات للأفراد في العالم، حيث تجاوزت الحالات اليومية 20000 إصابة هذا الشهر على الرغم من حالة الطوارئ المفروضة منذ سبعة أشهر وفرض الإغلاق في يونيو.

استبعد الملك إجراء انتخابات عامة، لأن العديد من أجزاء البلاد بها مناطق حمراء لكوفيد-19 والمرافق الصحية غير كافية.

وسيظل محيي الدين رئيساً مؤقتاً للوزراء حتى تعيين رئيس الوزراء الجديد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه استدعى قادة الأحزاب إلى القصر مساء الثلاثاء.

يلعب الملك دوراً شرفياً إلى حد كبير، لكنه يعين الشخص الذي يعتقد أنه يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان ليكون رئيساً للوزراء.

تولى محي الدين السلطة في مارس 2020 بعد بداية انهيار الحكومة الإصلاحية التي فازت في انتخابات 2018. ورغم الأغلبية الضئيلة للغاية في البرلمان والتحالف غير المستقر، تولى المنصب لأقل من 18 شهراً، ما جعله رئيس الوزراء الأقصر حكماً في البلاد.