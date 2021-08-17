شاهد..تزايد الدعوات في تونس لتشكيل الحكومة

العالم - مراسلون

مهلة الثلاثين يوما التي اعلنها الرئيس قيس سعيد ليلة الخامس والعشرين من جويلية الماضي تشارف على الانتهاء دون التوصل الى ارساء حكومة جديدة وسط اجماع من الاحزاب والمنظمات بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة لادارة الشان العام وترتيب الاوضاع السياسية.

وقال القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي:" نحن في حركة النهضة اصدرنا بيان طالبنا فيه بتعجيل تشكيل الحكومة حتى لا يستمر الفراغ الحكومي من أجل انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والمالي".

الرئيس قيس سعيد قال في اخر ظهور له ان الايام القادمة ستشهد ميلاد حكومة جديدة دون ان يقدم تفاصيل اخرى او مواعيد مضبوطة لذلك.

يبدوا أن اهدار مزيد من الوقت قبل توضيح الرؤوية وتشكيل الحكومة لن يساهما الا في تعقيد الوضع السياسي اكثر وتقليص فرص ايجاد الحلول للأزمة القائمة في تونس.