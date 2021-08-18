الصين تدعو طالبان لاتباع "سياسة دينية معتدلة"

العالم-اسيا والباسفيك

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ خلال مؤتمر صحفي يومي في بكين، عن أمل الصين في أن تتمكن طالبان من العمل مع جميع الأطراف في وضع إطار سياسي مفتوح وشامل، واتباع سياسة خارجية سلمية وودية، وخاصة تطوير العلاقات الودية مع دول الجوار، لتحقيق إعادة الإعمار والتنمية في أفغانستان.

وقالت المتحدثة إنه يتعين على النظام الأفغاني الجديد تقييد تحركات الجماعات الإرهابية بما في ذلك حركة تركستان الشرقية الإسلامية والتصدي لها، من أجل منع أفغانستان من أن تصبح ملاذا لتجمع القوى الإرهابية والمتطرفة مجددا.