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الصين تدعو طالبان لاتباع "سياسة دينية معتدلة"

الصين تدعو طالبان لاتباع
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

شجعت الخارجية الصينية حركة طالبان على اتباع سياسة دينية معتدلة، معربة عن أملها في أن يتمكن النظام الأفغاني الجديد من الانفصال التام عن جميع أنواع القوى الإرهابية الدولية.

العالم-اسيا والباسفيك

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ خلال مؤتمر صحفي يومي في بكين، عن أمل الصين في أن تتمكن طالبان من العمل مع جميع الأطراف في وضع إطار سياسي مفتوح وشامل، واتباع سياسة خارجية سلمية وودية، وخاصة تطوير العلاقات الودية مع دول الجوار، لتحقيق إعادة الإعمار والتنمية في أفغانستان.

وقالت المتحدثة إنه يتعين على النظام الأفغاني الجديد تقييد تحركات الجماعات الإرهابية بما في ذلك حركة تركستان الشرقية الإسلامية والتصدي لها، من أجل منع أفغانستان من أن تصبح ملاذا لتجمع القوى الإرهابية والمتطرفة مجددا.

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