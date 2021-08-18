منظمة إنسانية: الأوضاع في كابل تتحسن

العالم- أوروبا

وجاء في بيان نشرته المنظمة على حسابها في "تويتر": "تحسن الوضع في المدينة. وخلال الساعات الـ24 الأخيرة وصل إلينا 37 شخصا وبقي 5 منهم في المستشفى، فيما تلقى 32 شخصا آخر مساعدة طارئة وتم إرسالهم إلى مستشفيات أخرى. ولا يزال الوضع في المطار غير مستقر".

وأعلنت هذه المنظمة غير الحكومية أمس الثلاثاء عن تراكم الناس في وحدات العناية المركزة.

وتعد منظمة "Emergency" التي تم تأسيسها عام 1994، واحدة من أكبر المنظمات الطبية الدولية. ويعمل أطباؤها في 18 دولة في جميع أنحاء العالم بما فيها أفغانستان والعراق والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.