ماذا يريد النظام البحريني من وراء تضييقه على مراسم عاشوراء

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" أبناء الديره"، أشار جعفر الحسابي الى أن هاجس النظام البحريني وخوفه الكبير من نهضة الامام الحسين عليه السلام ومن ما يطالب به الامام الحسين عليه السلام والشعب البحرين من الحقوق المسلوبة والعدالة والحرية والحقوق المسلوبة التي تخاف منها الانظمة الاستبدادية، التي تضيق على الشعائر الحسينية.

وأضاف الحسابي أن النظام البحريني يريد محو ذكرى الامام الحسين عليه السلام لانه بالنسبة اليهم يعتبر"خوف وبعبع"رهيب لهذه الانظمة الاستبدادية، التي لا تنتمي لهذه الارض، التي نبتت وترعرعت وتربت على حب الإمام الحسين عليه السلام منذ فجر الإسلام وحتى الان يحاول النظام البحريني التضييق على الشعائر الحسينية وعلى الخطابة والحسينيات.

ومنذ بدء شهر محرم الحرام، يمارس آل خليفة انتهاكات يومية بحقّ كلّ من يحيي مراسم عاشوراء الإمام الحسين (ع). حيث هاجمت السلطات البحرينية موكب عزاء في مدينة حمد، وقامت باعتقال اثنين من المعزين، فيما استمرت القوات في الانتشار في محيط بعض المآتم.

وكانت طلبت وزارة الداخلية البحرينية من إدارات مآتم بينها كرزكان أن يقتصر العزاء على محيط الحسينيات، وهو الأمر الذي يقلل من فرص تحقيق التباعد الاجتماعي.

وانتقدت إدارات المآتم مثل هذه القرارات، معتبرة أنها تُخالف اشتراطات السلامة أصلًا، مشيرة إلى أن مثل هذا الأجراء لا علاقة له بمكافحة انتشار وباء "كورونا"، بل يأتي من أجل التضييق على إحياء مراسم عاشوراء.

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