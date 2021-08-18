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ظريف: أميركا والناتو اخفقا في تحقيق مصالحهما في أفغانستان

ظريف: أميركا والناتو اخفقا في تحقيق مصالحهما في أفغانستان
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

كتب وزير الخارجية الإيراني على تويتر أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي كانا يسعيان لتحقيق مصالحهما الخاصة فقط من خلال غزو واحتلال أفغانستان ومناطق أخرى، لكنهما لم ينجزا ذلك وقال إن عليهما التعويض عن ذلك.

العالم - إيران

وكتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء: "على الرغم من التشدق بالديمقراطية والحرب على الإرهاب، فإن الأحداث في أفغانستان ومواقف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تثبت أنهما من خلال غزو واحتلال أفغانستان ومناطق أخرى، كانوا يسعون فقط لتحقيق مصالحهم الخاصة - لكنهم لم يحققوا حتى تلك الأهداف.

وقال: "من الواضح الآن أن الولايات المتحدة والناتو ملزمتان بالتعويض".

وكان محمد جواد ظريف قد رحب في تغريدة على تويتر في وقت سابق بتشكيل المجلس التنسيقي للقادة الأفغان.

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