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الحلبوسي: موقف الإمام الحسين مسؤولية لفكرة العدل

الحلبوسي: موقف الإمام الحسين مسؤولية لفكرة العدل
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

عد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن موقف الإمام الحسين (ع) مسؤولية كل المخلصين لفكرة العدل والساعين للحق.

العالم - العراق

وقال الحلبوسي الاربعاء، بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، إن "موقف الإمام الحسين هو مسؤولية كل المخلصين لفكرة العدل والساعين إلى الحق في مواجهة الظلم".

وأضاف "تؤكد ذكرى عاشوراء، في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، نصرةَ المظلومين والضعفاء على كل مظاهر الباطل والفساد والإرهاب والقتل وإزهاق الأرواح وتكريس الديكتاتورية وسلب الحرية، ويحتم الواجب الذي يفرضه منهج الإمام الحسين على الجميع أن يكونوا بمستوى المسؤولية، من أجل تطبيق مشروع الإصلاح والتغيير الحقيقي والمضي به من أجل غدٍ أفضل".

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