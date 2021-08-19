عمليات بغداد تعلن اعتقال إرهابيين اثنين

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان ، الاربعاء، إنه "متابعة حثيثة من الفريق الركن قائد عمليات بغداد، والاستنفار العالي لجهود قطعاتنا الأمنية وتسخير كافة إمكانات الوكالات الاستخبارية مسندة بمعلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد لملاحقة عصابات "داعش" الإرهابية وإفشال مخططاتهم ونواياهم في إلحاق الأذى بأبناء شعبنا وبالتزامن مع الخطة الأمنية المعدة لذكرى "عاشوراء" الحسين عليه السلام، تمكنت قوة من استخبارات لواء المشاة الـ(59) بالاشتراك مع مفرزة لجهاز الأمن الوطني من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة "الشهداء" شمال بغداد".

وأضافت أن "قوة من اللواء (55) فرقة المشاة السابعة عشر ترافقها مفرزة من استخبارات الداخلية تمكنت من نصب سيطرات وقتية مفاجئة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة وعند تدقيق الأسماء في قاعدة بيانات المطلوبين تم إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة "الغريباويين" مطلوب إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد/ لجنة تحقيق الكرخ".