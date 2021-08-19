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شركة سويدية خاصة تبدأ بيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح للمنازل

شركة سويدية خاصة تبدأ بيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح للمنازل
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

تستعد سلسلة متاجر الأثاث السويدية أيكيا لبيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة  للمنازل في السويد لأول مرة، لتدخل إلى سوق الطاقة النظيفة سريعة النمو، في الوقت الذي تسعى فيه السلسلة إلى تنويع مجالات عملها. 

العالم - علوم و تكنولوجيا

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان السلسلة القول إن الشركة ستبدأ اعتبارا من سبتمبر المقبل، عرض الكهرباء التي يتم إنتاجها من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح بالاشتراك مع شركة الطاقة سيفا سولار للمنازل. كما تعتزم السلسلة التوسع في أسواق أخرى فيما بعد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أيكيا تهدف من خلال الخدمة الجديدة إلى تشجيع إنتاج المزيد من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع زيادة الطلب على الطاقة نتيجة كهربة كل شيء من الصناعات الثقيلة إلى النقل.

وأضافت أن الدخول إلى سوق التجزئة للطاقة مجرد خطوة أخرى بالنسبة لشركة أيكيا للخروج من دائرة نشاطها التقليدي في مجال بيع الأثاث. وتقدم أيكيا بالفعل حاليا، ألواح الطاقة الشمسية إلى جانب الخدمات المصرفية والتأمينية.

وسيدفع العملاء رسما شهريا ثابتا، بالإضافة إلى سعر الجملة للطاقة في بورصة القطب الشمالي في أوسلو، مقابل استهلاكهم من الكهرباء. في الوقت نفسه يمكن للمستهلكين متابعة استهلاكهم للكهرباء من خلال تطبيق على هواتفهم الذكية، وستشتري سيفا سولار الكهرباء بسعر الساعة ثم تبيعها إلى العملاء.

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شركة سويدية خاصة تبدأ بيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح للمنازل