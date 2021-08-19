شاهد.. ما هي العقيدة التي تحملها جماعة طالبان؟

العالم - خاص بالعالم

وقال علیان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان حرکة طالبان كانت تبدو مجهولة الى حد ما عند معظم المتابعين لكن تبين ان هذه الحركة التابعة لقبيلة بشتون الموجود جزء منها في جنوب باكستان والجزء الثاني في شمال باكستان لها رؤية سياسية مختلفة وتتعامل مع واقع سياسي جديد.

واضاف عليان ان المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد يؤكد ان هذه الحركة تطمح لبناء سياسية جديدة ولبناء علاقات مع دول الخارج والمجتمع الدولي و مع المجتمع الداخلي وفي الاخص مع القبائل، موضحا ان التركيبة الموجودة في افغانستان هي تركيبة قبلية ويوجد مركز لويا جيرغا الذي يجمع كل القبائل والاثنيات الموجودة في افغانستان.

وبين عليان ان بسبب التركيبة القبيلة الموجودة في افغانستان البشتون لايستطيعون ان يحكموا في افغانستان بمفردهم دون ان تكون هناك مساحة من التلاقي مع كل هذه التركيبة الموجودة في افغانستان.

وتابع عليان بأن طالبان اليوم منفتحة برسائل طمئنة على الخارج وعلى الداخل والدليل على هذا الافراج عن معظم السياسين المعتقلين في افغانستان بإلاضافة الى طلب البقاء من المتعاملين مع اميركا في افغانستان وان يعود موظفوا قطاع العام الى اعمالهم وحقوق المراة المصانة وامور كثيرة.

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