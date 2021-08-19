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دراسة تقدم نظاما غذائيا يعتمد على لون الطعام

دراسة تقدم نظاما غذائيا يعتمد على لون الطعام
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

قدمت دراسة حديثة نظاما غذائيا يقوم على الألوان، ويضمن هذا النظام الغذائي لمتبعيه خسارة 10 كج في كل دورة شهرية، ويقوم على مبدأ أن الإنسان يحتاج، في كل يوم من أيام الأسبوع، إلى تناول أطعمة ذات لون معين، حسب تقرير لموقع «ميد بورتال» الطبي.

العالم - منوعات

ويعتقد خبراء في علم الألوان أن اتباع نظام غذائي ملون يؤمن حالة من الاسترخاء، وامتصاصا جيدا للطعام، وقوة للجسم، وفقدانا في الوزن، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد الفاعلية العلمية لطريقة التغذية هذه، يؤكد الخبراء أن هذا النظام غير ضار تماما.

يبدأ النظام اللوني من يوم الاثنين بحياة جديدة وسجل أبيض نظيف. ويتميز الاثنين الأبيض بتوازن الكربوهيدرات والدهون والبروتين والفيتامينات والمعادن، بينما يؤمن الثلاثاء الأحمر نسبة عالية من البروتينات منخفضة الكربوهيدرات، فيما يعتبر الخبراء يوم الأربعاء الأخضر يوما صحيا للغاية، لا بروتين ولا دهون، بينما يمتلئ الخميس البرتقالي بكل ما يحتاجه الجسم حيث يسمح بتناول الجزر واليقطين والبابايا.

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