ملك المغرب يبعث رسالة إلى رئيس الاحتلال.. هذا ما جاء فيها

العالم - المغرب

ونشرت رئاسة الكيان الإسرائيلي الرسالة المقتضبة، قائلة إنها ردّ على رسالة من هرتسوغ نقلها وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد، الذي زار المغرب الأسبوع الماضي.

وجاءت زيارة وزير خارجية الاحتلال إلى المغرب، الأسبوع الماضي، وهي الأولى منذ العام 2003.

وكانت الرباط قد جمدت علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، في 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى)، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، نهاية العام الماضي، عن استئناف العلاقات.

والخميس الماضي، قال لبيد من الرباط إن العمل جارٍ على رفع التمثيل الدبلوماسي مع المغرب إلى مستوى السفارات "خلال شهرين".

وأضاف أنه اتفق مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، على رفع مستوى العلاقات إلى "علاقات دبلوماسية كاملة"، وأن بوريطة سيأتي إلى فلسطين المحتلة في الرحلة الجوية الأولى لشركة الطيران المغربية، في تشرين أول/أكتوبر أو تشرين ثان/نوفمبر المقبلين، وأنه أثناء زيارته سيفتتح "السفارة" المغربية في الأراضي المحتلة.