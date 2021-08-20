كلمة سيد المقاومة تربك خطط السفيرة الامريكية

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حالة من الارتباك عانت منها الإدارة الامريكية وكيان الاحتلال الصهيوني مع حلفائهم في الداخل اللبناني، عكستها التصريحات المتخبطة، وذلك بعد أن اعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن سفينة ايرانية محملة بالمحروقات ستبحر باتجاه السواحل اللبنانية.

السيد نصر الله وفي كلمته بمناسبة العاشر من محرم، امس الخميس، كشف عن أن السفينة الأولى المحملة بالمشتقات النفطية، والتي ستنطلق من إيران، "أنجزت كل أعمالها، وستبحر خلال ساعات"، مؤكداً أن "هذه السفينة ستتبعها سفينة أخرى وسفن أخرى والمسألة ليست مسألة سفينة واحدة". ولفت سيد المقاومة إلى أنه "أعطينا الأولوية في السفينة الأولى لمادة المازوت لأنها اولوية قصوى وترتبط بحياة الناس".

سيد المقاومة أكد أنَّ من فرض على حزب الله اتخاذ هذا القرار هو من فرض على لبنان الحرب الاقتصادية، وتوجّه إلى الأميركيين والإسرائيليين بالقول: "منذ اللحظة التي ستبحر فيها السفينة بعد ساعات ستصبح أرضاً لبنانية"، محذراً إياهم من اعتراض السفينة.

وبعد ساعات من خطاب السيد حسن نصر الله، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، أبلغت بيروت بقرار الإدارة الأمريكية مساعدة لبنان للحصول على الطاقة الكهربائية من الأردن، بجانب تسهيل وصول الغاز المصري إلى شمالي لبنان عبر الأردن وسوريا.والهدف من هذا العرض حسب محللين هو عرقلة ومنع وصول اي مساعدات للشعب اللبناني الا ‏عبر البوابة الاميركية، لابقاء لبنان تحت ضغط الازمات والحصار والعقوبات ‏والاذلال. كما ان انقاذ حزب الله للشعب اللبناني بمختلف طوائفه ومكوناته، قد يهدر سنوات من الجهد الأمريكي بمساعدة أدوات عربية ومحلية لتشويه صورة الحزب وتحريض الشعب اللبناني ضده باعتباره سبب الحصار والأزمات.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم تخفى عليهم هذه الخطة الامريكية وتفاعلوا مع هذا الاعلان واكدوا من خلاله ان الادارة الامريكية منيت بهزيمة كبيرة وان لبنان قادر على حل ازماته التي سببها الحصار الامريكي وان تراجع السفيرة الأمريكية في لبنان أمام تحرك الباخرة الإيرانية يعادل إنهزام بلدها في فيتنام وافغنستان، كما يدل على قوة وتاثير كلمة السيد نصر الله.

وغرد الاعلامي "فيصل عبد الساتر" : "شفتو كيف السفيرة الاميركية انتفضت بعد خطاب سماحة السيد، شفتو انو القوي كل العالم بتحسبلو حساب. شيا بدها تساعد لبنان عن طريق الاردن بالغاز المصري عبر الاراضي السورية!!.، عأساس سوريا سايبة وشيا بتقرر وقانون سيزر وين صار؟. اميركا تكذب وسفيرتها في لبنان رمز النفاق".

فیما غرد"abdallah chamseldeen" : "لماذا تضطر السفيرة الاميركية دوروثي شيا للنزول بنفسها الى ساحة اللبنانية، هل هو لقوة طرح السيد نصرالله الذي احرج الجميع، ام هو لضعف في ادواتها السياسية اللبنانية والاعلامية التي اظهرت مستوى متدن في مستوى المواجهة".

وغرد "سعدالله مزرعاني" : "السفيرة الأميركية فضحت بكذبها سياسية دولتها التي تحاصر لبنان. احذروا من خداعها ايضاً لمنع النفط الإيراني واستمرار الحصار الشامل!!"

وكتب "اسعد سلمان" في تغريدة له : "تراجع السفيرة الأميركية في لبنان أمام تحرك الباخرة ألإيرانية يعادل إنهزام بلدها في فيتنام وافغنستان".

وغردت صاحب هذا الحساب : "ل #السفيرة_الأميركية نقول: نحن نريد استخراج غازنا وليس استجرار الغاز من دول اخرى #بس_هيك".