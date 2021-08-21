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شاهد..مسؤول إماراتي يدعو الكيان الإسرائيلي لتحرير غزة من حماس

السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج"المحميات" الذي يبث على قناة العالم، ما قاله علي راشد النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في المجلس الوطني، والذي فتح قلبه لصحيفة إسرائيلية ويدعو لتحرير غزة من حماس، حيث حرّض دولة الاحتلال على الفلسطينيين ودعاها الى تحرير غزة من حماس.

العالم - خاص بالعالم

ووصفته الصحيفة العبرية، بأنه كبير مستشاري ولي العهد محمد بن زايد، وجرت المقابلة مع قرب مرور عام على اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وعبر النعيمي عن سروره بالاتفاقية التي مثلت فرصة لفتح الأبواب لعدد من الدول بالمنطقة”، مشيرًا إلى أن الإمارات استقبلت الوضع الجديد بقلب دافئ وعقل منفتح، ووضعت الماضي وراءها، لتفتح عهدًا جديدًا لإيمانها بالسلام”.

وأضاف النعيمي: “من الصعب تجاوز التاريخ، نريد أن نفتح تلك العيون المغلقة ونظهر أن لديهم أشياء لم يروها في الأربعين أو الخمسين سنة الماضية”.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. شاهد..مسؤول إماراتي يدعو الكيان الإسرائيلي لتحرير غزة من حماس

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