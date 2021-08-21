هل تستطيع اليونسكو رفع الاعتداءات الاسرائيلية عن الحرم الإبراهيمي؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" البوصلة"، أوضح البياري بأنه أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "اليونسكو"، في يوليو/تموز من عام 2017 اعتبار الحرم الإبراهيمي موقعًا تراثيًا فلسطينيًا، وبالتالي يتوجب حمايته ويمتنع على كيان الاحتلال انتهاكه".

وأشار البياري الى أن قواعد القانون الدولي حول مدينة القدس والحرم الابراهيمي صدرت قرارات بشأنها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الا أن كيان الاحتلال لا يحترم هذه المواثيق.

كما أكد البياري أن مجلس الامن الدولي في قراراته بينت أن الاحتلال لم يحترم تلك القرارات الشرعية، وبالتالي فان المسؤولية تقع على شقين المسؤولية الأولى تقع على كيان الاحتلال الذي يزداد كل يوم شراسة حول حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها مقدساته، والمسؤولية الثانية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.



ومنذ عام 1994 يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

ويقع الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

ويواصل كيان الاحتلال الاسرائيلي عمليات تهويده وتغيير المعالم في الحرم الابراهيمي الشريف، ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني،

وبعد فشل الكيان الصهيوني الجزئي في تنفيذ مخططات التهويد بالحرم الإبراهيمي نتيجة الضغط الشعبي وتجميده مؤخرًا مخطط مركز المدينة التهويدي، ها هو يعود من جديد ليبدأ بمشروع تهويدي لا يقل خطورة في الحرم الإبراهيمي في خطوة قوبلت بتنديد ورفض فلسطيني واسع.

وطالبت الخارجية الفلسطينية منظمة اليونسكو بالدفاع عن قراراتها واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية الكفيلة بحماية الحرم الابراهيمي الشريف وانقاذه من التهويد.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة بتحرك جاد وفاعل، لضمان حماية أماكن العبادة بعامة، والمسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي خاصة.

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