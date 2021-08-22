الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

خلفان يقترح إرسال قوات قطرية لتأمين مطار كابل

خلفان يقترح إرسال قوات قطرية لتأمين مطار كابل
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

اقترح ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، "إرسال قوات قطرية لتأمين مطار العاصمة الأفغانية كابل".

العالم - الامارات

وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، علق ضاحي خلفان على التطورات الأخيرة في أفغانستان، قائلا: "أنا اقترح إرسال قوات قطرية لتأمين مطار كابل"، مؤكدا أنه "يتعين على الدول العربية الخليجية أن تساعد حركة طالبان على الحكم واستقرار الأمن فيها".

واعتبر أن "فتح مطار كابل للأفغان للمغادرة مسألة خطيرة للغاية"، وأضاف: "مغادرة الأجانب من كابل..صح..لكن الأفغان ليش".

وقال خلفان: "تحليلي للوضع في أفغانستان... إن الانسحاب الأمريكي لم يكن وليد لحظة أعلنها الرئيس، جو بايدن، ولكن سبق ذلك الكثير من المفاوضات مع قادة طالبان"، لافتا إلى أن "الجماعات الأفغانية قد تتصارع في ما بينها، ويظل التنازع على السلطة قائما بين الجماعات المسلحة، وهنا تكمن الخطورة".

وأكمل موضحا: "حركة طالبان 2021 (يقصد الحالية)، تبدو غير طالبان الأمس..لكن هل سيتقبلها الآخرون في أفغانستان؟ الله أعلم".

روابط ذات صلة

ضاحي خلفان يهاجم قانون الانتخابات في قطر

تغريدة غامضة لضاحي خلفان قبل أحداث تونس تفجر الجدل والتساؤلات

فضيحة لـ'ضاحي خلفان' يكشفها عضو سابق بمجلس الشورى السعودي

ضاحي خلفان ينتقد السعودية.. الإمارات في الحرب وعُمان في السلام!

هل قصد تركي آل الشيخ بتغريدته الغامضة ضاحي خلفان؟

الى خلفان.. أنصار الله لا يشتمون عدوهم ولا يسبونه بل يذلوه ويقبروه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور..مسلحو طالبان يشاهدون مباراة كرة قدم ويسلمون الكأس للفائز

تعرفة النقل في لبنان الى ارتفاع.. في هذه الحالة

خلفان يقترح إرسال قوات قطرية لتأمين مطار كابل

شاهد: تسوية مؤقتة لمعالجة ازمة المحروقات في لبنان

شاهد بالفيديو.. البرلمان الايراني يواصل مناقشة أهلية الوزراء الجدد

اللواء باقري: ليست لدينا اية هواجس في الخليج الفارسي ومضيق هرمز