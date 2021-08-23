الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مساعد وزير الدفاع:

ازاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من المنظومة الصاروخية 'باور 373'

ازاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من المنظومة الصاروخية 'باور 373'
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد مهدي فرحي عن ازاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الايرانية "باور 373" تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية "اس 400" او افضل منها.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى للتلفزيون الايراني مساء الاحد استعرض العميد فرحي منجزات الصناعة الدفاعية في البلاد وقال: ان مسيرة انتاج المعدات الدفاعية في البلاد هي مسيرة متنامية وقد تم تعريف خارطة الطريق لتطوير جميع الاسلحة والمعدات المنتجة وطنيا.

واشار الى الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "ذوالجناح" وقال: ان هذا الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية يعد انجازا تكتيكيا منقطع النظير حيث يتم نصبه على عربة ولا حاجة له الى محطة اطلاق.

واضاف: ان العدو يمتلك قدرات ويجب علينا تطوير الامكانيات الدفاعية والهجومية باستمرار لتكون قادرة على المواجهة لذا ينبغي تصميم الصاروخ بحيث يكون قادرا على تخطي الحواجز.

واشار الى موضوع التخفي عن الرادارات وقال: ان موضع التخفي عن الرادارات موضوع معقد وقد تم انجاز الكثير من الاعمال في هذا المجال.

واضاف: لقد تمكنا اليوم من تحقيق مفاخر كبرى ونجاحات ممتازة وصواريخنا قادرة على العبور من الحواجز التي يصفها العدو بانها حديدية.

ونوه العميد فرحي الى ان هنالك نسخا اخرى من منظومة الدفاع الصاروخي "باور 373" قيد التصميم وقال: سيتم قريبا ازاحة الستار عن نسخة جديدة منها تضاهي المنظومة "اس 400" او افضل منها.

روابط ذات صلة

الأدميرال خانزادي: تغيير محركات الدفع لمدمرات القوة البحرية للجيش

الادميرال رستكاري: بلغنا الاكتفاء الذاتي في مجال قوة الدفع للمحرك النفاث

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس وزراء العراق يؤكد: الانتخابات غير قابلة للتأجيل

اليمن: انقطاع الكهرباء في عدن يصل إلى المرافق الصحية والحيوية

اثر اعتقاله لعدة ساعات.. الشرطة الفلسطينية تفرج عن الشاعر زكريا محمد

مئات المستوطنين يقتحمون منطقة المسعودية التاريخية شمالي نابلس

السلطات المصرية تغلق معبر رفح اليوم الاثنين في الاتجاهين

رئيس أوكرانيا يأمر بحجب مواقع إلكترونية لـ 12 شركة روسية