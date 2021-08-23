لا صحة لتراجع السعودية عن قرار ترحيل اليمنيين

العالم - السعودية

وقالت المصادر إن الجامعات السعودية في المناطق الجنوبية (الباحة – الملك خالد – نجران – جيزان) فشلت في تغطية النقص لديها بسبب إنهاء عقود الأكاديميين اليمنيين ورفض الأطباء المصريين حيث طلبوا رواتب مضاعفة، ما استدعى بعض الجامعات (الباحة – الملك خالد) التراجع جزئيا – عن قرار الإبعاد.

وأكدت المصادر أن جامعة الباحة والملك خالد أبلغتا الدكاترة اليمنيين باتصال هاتفي بأن يعودوا لأعمالهم ابتداءً من الاثنين، لكن لا خبر عن جامعات بيشه ونجران وجازان حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن قرار العودة للجامعتين المشار إليهما لا يزال غامضا.

وتابعت: بخصوص باقي المغتربين اليمنيين، لم يتم إبلاغهم بشيء حتى الآن.

المصدر - الواقع السعودي