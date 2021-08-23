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ولاية بنجشير الأفغانية تتحول إلى مركز لمقاومة طالبان

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

تتواصل المشاورات السياسية في أفغانستان للتوصل الى إطار عام للنظام السياسي الجديد بعد مرور أسبوع من سيطرة جماعة طالبان على العاصمة كابول، وتشهد البلاد إغلاقا للمؤسسات الحكومية، ما خلق مشاكل كبيرة للمواطنين.

العالم - خاص بالعالم

أسبوع على سيطرة طالبان على كابول، سبعة أيام حافلة بالتحولات الدراماتيكية غيرت ملامح أفغانستان وما قبل الخامس عشر آب ليس كما بعده.

ينتشر مسلحو طالبان في المدينة، وبعد مرور اسبوع المؤسسات الحكومية والخاصة ماتزال مغلقة والأمر يسري على المصارف والقطاعات الاقتصادية وهو ما خلق مشاكل كبيرة للمواطنين.

وقال صفت الله من سكان كابل:"الشعب هنا ينتظر تشكيل دولة مهما كانت تنفع الشعب المسلم والمجتمع الذي ينتظر تشكيل دولة شاملة تنفع مجتمعنا ويتم فتح المراكز التجارية".

في محيط مطار كابول ماتزال الفوضى قائمة، آخر المعلومات تشير إلى مقتل سبعة اشخاص نتيجة التدافع. هذا الوضع دفع الولايات المتحدة لتحذير رعاياها من استهدافهم من قبل تنظيم داعش ودعتهم إلى عدم التوجه إلى المطار ريثما يستتب الأمن.

بموازاة التطورات الميدانية فان المشاورات السياسية متواصلة بهدف التوصل إلى نتيجة مرضية لوضع إطار للنظام المقبل في افغانستان على أن يتشكل في غضون أسابيع فالوضع لا يحتمل استمرار الفراغ في السلطة بخاصة مع بقاء ايام قليلة على اكتمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان نهاية الشهر الجاري.

وجبهة بنجشير معلقة حتى اشعار آخر، تسعى طالبان لحلها عن طريق الوساطات القبلية وإذا لم تفلح تهدد الحركة بدخولها بقوة السلاح وفق مسؤولي طالبان.

ينتظر الجميع بما فيهم المجتمع الدولي الوضع العام بأفغانستان ونتائج المفاوضات السياسية، فامريكا خسرت وطالبان امام اختبار هام لتبني على الامكانات والموارد المحدودة المتاحة لتشكيل نظام جديد، كما يؤكد مراقبون.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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