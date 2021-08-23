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شاهد: النظام وترويج الفساد الاخلاقي

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

تناو برنامج "حديث البحرين" هذا الاسبوع موضوع النظام البحريني وترويجه للفساد الاخلاقي حتى يفاقم الازمات على الشعب البحريني بضربه القيم والعادات في البلاد، لان مظاهر الفجور باتت بارزة وواضحة في البحرين مما اثار استياء البحرينين الغيورين على دينهم وكرامتهم.

العالم - حديث البحرين

وکان الشعب البحريني تنقصه أزمات حتى يضيف النظام البحريني اليها ازمة جديدة وهذه المرة الازمة تضرب القيم والعادات في البلاد من خلال ترويج الفساد الاخلاقي فمظاهر الفجور باتت بارزة وواضحة وتثير استياء البحرينين الغيورين على ديهنم وكرامتهم، وبدل ان يشتفي النظام هذا التفسخ الاخلاقي يغض الطرف عن مرتكبيه.

الممارسات في البحرين الغير اخلاقية ليست وليدة هذا اليوم وانما عمرها عقود طويلة واثيرت مرارا في ندوات المجتمع الاهلي لكن تفاقم هذه الممارسات اخيرا وبتشجيع من نافذين في النظام جعلت خوف البحرينيين يكبر فألرذيلة انتشرت وفاقت كل الحدود وحولت مناطق، الى مناطق ملغمة بالفساد الاخلاقي وتنفجر ليس في وجه المناطق وحدها وانما في وجه كل البحرينيين.

النظام والترويجه للفساد الأخلاقي موضوع هذه الحلقة من برنامج حديث البحرين.

هذه النقاط وغيرها ستكون محور نقاش برنامج "حديث البحرين" مع ضيفي الحلقة:

من بيروت.. عضو المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين فضيلة الشيخ حسن العصفور

من لندن.. الناشط السياسي البحريني علي الفايز

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