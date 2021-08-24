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الأمم المتحدة تحذر : 5 ملايين يمني مهددون بالمجاعة

الأمم المتحدة تحذر : 5 ملايين يمني مهددون بالمجاعة
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 5 ملايين يمني يعيشون على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

العالم - اليمن

جاء ذلك في إفادة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا حول مستجدات الأزمة اليمنية.

ودعا غريفيث إلى ضرورة "فتح مطار صنعاء الدولي للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 5 ملايين يمني يعيشون على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

وقال: "قتل حتى الآن في اليمن خلال هذا العام فقط أكثر من 1200 مدني والمؤسسات والخدمات العامة تتدهور بما يحرم الملايين من خدمات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، بل ويساعد على تفشي أمراض مثل الكوليرا وكوفيد-19".

وأضاف: "الحرب أحدثت انهيارا اقتصاديا مما يعرض الشعب اليمني لخطر المجاعة.. هناك أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية ونوع من أنواع الحماية وهذا الرقم يمثل ثلثي الشعب اليمني تقريبا".

وتابع: "أولوياتنا الآن في اليمن يجب أن تكون وقف المجاعة حيث يوجد أكثر من 5 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة منها.. و10 ملايين خلفهم بخطوة أخرى".

وشدد على "ضرورة فتح مطار صنعاء لوصول المساعدات الإنسانية والسماح لآلاف اليمنيين بالسفر لتلقي العلاج بالخارج".

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

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الأمم المتحدة تحذر : 5 ملايين يمني مهددون بالمجاعة