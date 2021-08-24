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حزب الله والرد المدروس

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

إرتفعت سخونة الأجواء بمنطقة الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة منذ يوم الخميس، جنوب لبنان تعرض لقصف مدفعي برّره الكيان "الاسرائيلي" بالرد على قذائف من الاراضي اللبنانية.

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