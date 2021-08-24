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بعد سرقة 'شقا عمرها'.. اعلامية سورية تناشد الرئيس بالتدخل

بعد سرقة 'شقا عمرها'.. اعلامية سورية تناشد الرئيس بالتدخل
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

وجهت الإعلامية السورية كنانة علوش، مناشدة للرئيس السوري للتدخل في قضية سرقة منزلها بعد ان اخفقت الاجهزة الامنية في العثور على السراق ومرور شهرين على الحادثة، رغم قولها بأنها قدمت جميع المعلومات والتفاصيل عن السارق الرئيسي.

العالم - سوريا

وعبر مقطع فيديو مطول بثته، أكدت الإعلامية ”علوش“ أن منزلها تعرض قبل شهرين من الآن للسرقة من قبل عصابة، حيث سرقوا ما وصفته بـ“شقى عمرها“، وكل ما ادخرته طوال 15 سنة من عملها الإعلامي.

واستنكرت علوش ما أسمته "تباطؤ" الأجهزة الأمنية في القبض على السارق الرئيسي، رغم تقديمها كافة التفاصيل عنه وعن ذويه وأصدقائه كذلك، ومع ذلك تم القبض على شخص يمت له بصلة وإغلاق القضية وإحالتها للقضاء.

ووجهت الإعلامية السورية رسالتها إلى الرئيس بشار الأسد، مستندة إلى حديثه عن ضرورة أن يكون الإعلام جسرا بين المسؤول والمواطن من أجل خدمة المواطنين وإعادة حقوقهم، مضيفة أنها ”عجزت عن استرداد حقها، فكيف لها كإعلامية أن تؤدي وظيفتها، وتطالب بإعادة حقوق المواطنين“.

وشددت على أنها عملت على مدار 15 عاما في خدمة بلدها، ورغم ذلك ”ضاع شقا عمرها ولم تتحرك الأجهزة الأمنية لضبط السارق، رغم تقديمها كافة المعلومات عنه“، بحسب تعبيرها.

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