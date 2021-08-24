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سحب قاتمة بسماء العلاقات الجزائرية المغربية

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قالت الحكومة الجزائرية إنها ستعيد النظر في العلاقات مع المغرب، الرئيس الجزائري، جماعات إرهابية مدعومة من المغرب والكيان الصهيوني تقف وراء إشعال الحرائق.

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