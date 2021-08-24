الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تشييع جثمان طفل فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

شيع الفلسطينيون جثمان طفل فلسطيني استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية داعين للثأر لدم الطفل الشهيد وتصعيد المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال في الضفة الغربية

العالم - مراسلون

بداية الحكاية تتكرر دوما في كافة المخيمات الفلسطينية دون سابق انذار، قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة للاجئين بالقرب من نابلس 'طفل فلسطيني في الرابعة عشر من العمر فقد والدته في عامه الاول يدعى عماد خالد الحشاش يراقب من فوق منزله العدوان الاسرائيلي.

فجأة قناص اسرائيلي يعتلي احد الاسطح ويطلق رصاصة متفجرة على رأس الطفل فيسقط مضرجا بدمه ، الاحتلال يدعى ان الطفل حاول القاء حجارة على قواته والحقيقة ان الجندي القاتل كان هدفه في تلك اللحظة القتل فقط

في شوارع بلاطة المخيم الاكبر في الضفة الغربية المئات شيعوا جثمان الطفل الشهيد وسط هتافات بالانتقام من المحتل الاسرائيلي، والذي يحول ازقة المخيمات الى ساحات اشتباك بفعل ممارساته التي لا تنتهي.

ازقة المخيمات التي تشييع الشهداء كانت ومازالت مصنعا ومخزنا للمقاومة الفلسطينية لأن ساكنيها هم الذين يعيشون تفاصيل اللجوء والاحتلال في كل لحظة.

الشهداء ليسوا ارقاما تحصى وانما هم قصص تروى في كل حين .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

'انهار الديك' اسيرة فلسطينية ستلد في المعتقل

نائب فلسطيني: الاعتقال الإداري مؤبد مفتوح ويجب العمل على إغلاقه

شهيد برصاص الاحتلال وحملة اعتقالات في الضفة الغربية

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. مفوضية الانتخابات تكمل الاستعدادات وتصاعد الحملات الدعائية

3 علامات تدل على انخفاض فيتامين D بشكل خطير

روسيا تعزز قاعدتها العسكرية في طاجيكستان

بالفيديو.. غموض بالمشهد السياسي بتونس بعد تمديد سعيّد تعليق أعمال البرلمان

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-08-2021

اعلان موعد ظهور ميسي الأول بقميص سان جيرمان