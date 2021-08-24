تشييع جثمان طفل فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

العالم - مراسلون

بداية الحكاية تتكرر دوما في كافة المخيمات الفلسطينية دون سابق انذار، قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة للاجئين بالقرب من نابلس 'طفل فلسطيني في الرابعة عشر من العمر فقد والدته في عامه الاول يدعى عماد خالد الحشاش يراقب من فوق منزله العدوان الاسرائيلي.

فجأة قناص اسرائيلي يعتلي احد الاسطح ويطلق رصاصة متفجرة على رأس الطفل فيسقط مضرجا بدمه ، الاحتلال يدعى ان الطفل حاول القاء حجارة على قواته والحقيقة ان الجندي القاتل كان هدفه في تلك اللحظة القتل فقط



في شوارع بلاطة المخيم الاكبر في الضفة الغربية المئات شيعوا جثمان الطفل الشهيد وسط هتافات بالانتقام من المحتل الاسرائيلي، والذي يحول ازقة المخيمات الى ساحات اشتباك بفعل ممارساته التي لا تنتهي.

ازقة المخيمات التي تشييع الشهداء كانت ومازالت مصنعا ومخزنا للمقاومة الفلسطينية لأن ساكنيها هم الذين يعيشون تفاصيل اللجوء والاحتلال في كل لحظة.



الشهداء ليسوا ارقاما تحصى وانما هم قصص تروى في كل حين .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...