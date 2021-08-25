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إتمام الانسحاب البريطاني من أفغانستان خلال 24 إلى 36 ساعة

إتمام الانسحاب البريطاني من أفغانستان خلال 24 إلى 36 ساعة
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر عسكرية لصحيفة "الغارديان" البريطانية بأن إتمام الانسحاب البريطاني من كابل من المتوقع خلال ما بين 24 و36 ساعة.

العالم - افغانستان

وقالت المصادر للصحيفة الثلاثاء، في أعقاب اجتماع زعماء مجموعة "السبع الكبار"، إن هناك اعتقادا بأن القوات الأمريكية تحتاج إلى يومين أو 3 لإتمام عملياتها في مطار كابل، وإن القوات البريطانية تسعى لإنجاز أعمالها قبل ذلك بـ 24 ساعة على الأقل، ليبقى هناك هامش زمني صغير أمام القوات الجوية الملكية لإجلاء بعض الأفغان المهددين من قبل "طالبان".

ويشار إلى أن جميع القوات الغربية ستغادر أفغانستان خلال أيام، ما قد يعرض آلاف الأفغان للخطر، حيث أعربت حركة "طالبان" عن معارضتها لمغادرة الأفغان للبلاد وتحركها لمنعهم من الوصول إلى مطار كابل.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن سعيه لإتمام عملية الانسحاب من أفغانستان بحلول 31 أغسطس الجاري.

وأعرب بعض الأعضاء في البرلمان البريطاني عن خيبة أملهم عن عدم تمديد واشنطن لفترة إجلاء المواطنين من مطار كابل.

من جهته، اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أعقاب قمة السبع الكبار بأنه كان من المستحيل إقناع بايدن بتمديد فترة العملية لما بعد 31 أغسطس.

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