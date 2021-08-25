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هاشتاغ.. سيزار معلوف اللبناني والنفط الإيراني

الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2021.08.25 – في خضم الحديث عن السفينة الإيرانية المحملة بالنفط، والتي أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن توجهها إلى لبنان، كثر كلام الرافضين لحل الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون والهجوم على استقدام النفط من إيران.

العالم - لبنان

وسط كل ذلك، برز موقف النائب عن كتلة القوات اللبنانية سيزار معلوف الذي رحب بالنفط الإيراني مؤكدا ألا عدو للبنان إلا الكيان الإسرائيلي، منتقدا الموقف الاميركي والعربي من الأزمة في لبنان.

موقف نائب القوات اللبنانية أثار نقاشا وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

"إيمان" كتبت: سيزار معلوف إنسان يا كتير موضوعي وكتير همّو الحلول يا إمّا إنسان كتير ذكي وعارف لمين الغلبة.

"أبو الهدى" علق أيضا: النائب الذي يتكلم الحقيقة لا مكان له في حزب يريد النكد السياسي فقط للنكد.

"حسن عفارة" علق على موقف النائب معلوف: مع الاختلاف الكبير بس ما فينا غير نحترم مواقف النائب سيزار معلوف وشجاعته.. نحن ما منطبل لحدا بس وقت حدا يحكي حق كلنا منوقف معه لأن نحن أهل الحق والتسامح.

أما "مصطفى جحا" فعلق على أخبار فصل النائب معلوف من كتلة القوات: سعادة النائب سيزار معلوف.. لعل طردك من غروبات القوات اللبنانية يكون وسام شرف على صدرك إلى الأبد.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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