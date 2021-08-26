العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، ان "لواء المهمات الخاصة قيادة قوات الشرطة الاتحادية حقق نتائج أمنية جديدة ضمن محور قاطع مسؤوليته ، كانت حصيلتها العثور على 4 أوكار للإرهابيين تم تفجيرها ، 3 خندق ، ضبط سبطانة هاون عيار 81 ملم ، و300 اطلاقة مختلفة الأنواع ، 4 درع ، 5 مخازن بندقية كلاشنكوف ، مواد طبية ، تفتيش 8 مبزلا ، 40 بستانا ،17 حقل دواجن ، 72 دار ، 16 حوض اسماك وتدقيق بيانات 86 مواطن".

واضافت ان "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل انتشارها الأمني المكثف لغرض تحقيق الأهداف المرسومة وفق الخطط المعدة مستخدمة إمكانيات وقدرة رجالها الابطال بهدف إحكام السيطرة الكاملة على المنطقة، وتطهيرها من العناصر الإرهابية " .