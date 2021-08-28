6 جرحى في اشتباكات بسبب نقص البنزين في لبنان

العالم _ لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام صباح اليوم السبت بأن حصيلة الاشكال الذي وقع في بلدة مغدوشة ارتفع إلى 6 جرحى بينهم طبيب .

وتسود البلدة أجواء من التوتر، بعد ورود معلومات عن تعرض شبان من بلدة عنقون لآخرين من مغدوشة على مفرق زغدرايا بتكسير سياراتهم.

وطالب رئيس في بلدية مغدوشة رئيف يونان القوى الأمنية التي حضرت إلى البلدة العمل على تهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى طبيعتها .

يذكر أن الاشكال وقع في البلدة على خلفية قيام عدد من شبان بلدة عنقون بالتهجم على محطات البنزين ومحاولة فتحها بالقوة، غير آبهين بالقرارات التي اتخذتها بلدية مغدوشة ضمن نطاقها لتنظيم عملية تعبئة مادة البنزين، فتطور الاشكال إلى استخدام السكاكين، وسقط نتيجته ستة جرحى .