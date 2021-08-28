رئيس الوزراء الكويتي: نجدد التزامنا بمساندة العراق واعادة اعماره

وقال الصباح خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، "العراق أحد الركائز الأمنية والاقتصادية في المنطقة".

واضاف، ان "الاستقرار الأمني بالعراق يسهم باستقرار المنطقة".

وطالب رئيس الوزراء الكويتي، بـ"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق".

واشار الى، ان "العراق مقبل على مرحلة مصيرية من تاريخه في ظل الانتخابات المقبلة".

وبين الصباح، أن "العلاقات مع العراق تسير بخطى ثابتة ونتطلع إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين".



واكد على "تجديد التزامنا بمساندة العراق لتجاوز الصعاب التي تعترض استقراره وأمنه".



ولفت الى، ان "الكويت حشدت لاعمار المناطق المتضررة من داعش في العراق".



وختم بالقول، "نتطلع لتنفيذ كافة الاتفاقيات الثنائية مع العراق".