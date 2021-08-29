شاهد.. الشعب الفلسطيني يستعيد عمليات الإرباك الليلي

العالم - مراسلون

وقال القيادي في الجبهة الشعبية محمد الغول لقناة العالم:"الفصائل الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني من حقه ان يواصل كل أشكال الضغط من أجل رفع الحصار والعدوان الصهيوني عن شعبنا، وهذه الفعاليات مستمرة الی ان يقف هذا العدوان والی ان يرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة. ندعوا الوسطاء والمجتمع الدولي الی ضرورة الضغط علی الكيان الصهيوني من أجل رفع الحصار ووقف العدوان عن شعبنا الفلسطيني".

كسر الحصار واعادة الاعمار ورفع ايدي الاحتلال الغليظة عن المقدسيين هي مطالب المشاركين الذين يتوقون للعيش بحرية وكرامة.

وقال أحد المتظاهرين لقناة العالم: آن الاوان أن يفك هذا الحصار بشكل كامل والا فمستوطني غلاف غزة لن يروا الامن والاستقرار طالما ان شعبنا يعاني، سيعاني هؤلاء المستوطنون بإذن الله سبحانه وتعالی".

حتى الجرحی الذين فقدوا أطرافهم جاؤوا الى الحدود لينتفضوا من أجل حقهم في العلاج دون أن يخشوا الارهاب الاسرائيلي.

الجيش الاسرائيلي أفرط في استخدام العنف ضد المتظاهرين فأصاب العشرات بالرصاص وقنابل الغاز وكان الصحفيون من بين أهدافه ليحجب صورة غزة عن العالم.

الغضب الذي كان قولاً تحول الی فعل علی أرض الواقع فالارباك الليلي الذي لطالما حذرت الفصائل منه أخذ اليوم الضوء الاخضر فالغضب الشعبي يمتد في ساعات النهار ثم يشتعل اکثر في ساعات الليل.