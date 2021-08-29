مصر.. وزارة الصحة تكشف موانع الحصول على لقاح "جونسون آند جونسون" 

كيفية إعطاء لقاح "جونسون آند جونسون" وتخزينه بحسب الصحة المصرية:

وفي منشور له، نشرت تفاصيله صحيفة "الوطن"، أوضح قطاع الطب الوقائي "يتم إعطاء جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" بإبرة طبية مقاس 0.5 سنتيمتر، ويتم الحقن عضل أعلى الذراع في العضلة الدالية، ويحفظ اللقاح في العبوة الكرتونية الأصلية، لحمايته من الضوء".

موانع الحصول على لقاح "جونسون آند جونسون" بحسب الصحة المصرية:

وأشار المنشور إلى أن هناك موانع للتطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" ضد فيروس كورونا، وهي "فرط الحساسية للمادة الفعالة أو لأي من المكونات الداخلة في تركيبه"، وإذا كان الشخص يعانى في يوم التطعيم، أو خلال العشر أيام الماضية السابقة له، من أي من هذه الأعراض: "حمى - سعال - ضيق تنفس - آلام في العضلات والجسم - صداع - فقدان للطعم والرائحة - التهاب الحلق - احتقان أو سيلان الأنف - الغثيان والقيء أو الإسهال".

كما شدد المنشور الصادر عن الطب الوقائي على أنه "ينبغي على الشخص المصاب بفيروس كورونا، تأجيل تطعيمه لحين تعافيه من هذه الأعراض".

كما لفت إلى أن "الشخص الذي يتلقى أدوية مثبطة للمناعة، ممنوع من أخذ تطعيم لقاح ضد فيروس كورونا بشكل عام، وكذلك الشخص الذي يتلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوم، مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية".

وأضاف أن "السيدات الحوامل في الوقت الحالي، أو اللاتي يخططن في المستقبل القريب خلال عام، ممنوعات من تلقي لقاح ضد فيروس كورونا، وكذلك السيدات المرضعات".

الآثار الجانبية للقاح "جونسون آند جونسون" بحسب الصحة المصرية:

كما كشف المنشور عن أن الآثار الجانبية للقاح "جونسون آند جونسون" المضادة لفيروس كورونا تتضمن "صداع، وغثيان، وآلام في العضلات، والشعور بالتعب والإرهاق، وكذلك وجود آثار جانبية شائعة للقاح، كاحمرار وانتفاخ مكان الحقن، وسعال وحمى"، مشيرا إلى أن "هناك آثار جانبية غير شائعة، كالطفح الجلدي وضعف العضلات، وألم الذراع أو الساق، أو الشعور بتوعك بشكل عام، والتهاب الحلق وألم الظهر والتعرق المفرط".