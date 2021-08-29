ايران تتصدر مسابقات "كأس البحر" العسكرية الدولية

العالم- ایران

والمرحلة الثانية وهي "التدريب البحري" من مسابقات كاس البحر تضمنت "الحفاظ على قدرة السفينة على الطفو" وحصلت فيها روسيا على 38 نقطة فيما جاءت ايران وكازاخستان في المرتبة الثانية برصيد 36 نقطة وحلت جمهورية آذربيجان في المرتبة الثالثة برصيد 32 نقطة.

واضافت الوكالة بانه في ضوء اجمالي النقاط التي حصلت عليها الفرق المشاركة في مسابقات "كاس البحر" لغاية الان تتصدر ايران المسابقات برصيد 94 نقطة وتاتي كازاخستان في المرتبة الثانية برصيد 85 نقطة ومن ثم روسيا ولها 84 نقطة واخيرا جمهورية آذربيجان برصيد 80 نقطة.

وتتضمن مسابقات "كاس البحر" 3 مراحل وهي "استخدام السفن حسب اختصاصها (عند تنفيذ رمايات المدفعية)" و"الحفاظ على قدرة السفينة على الطفو" و"المنافسة في المهارة البحرية وخبرة الإنقاذ".

وانطلقت مسابقات "كاس البحر" في ميناء انزلي شمال ايران يوم الثلاثاء الماضي وتستمر فترة اسبوعين.

يذكر ان الالعاب العسكرية الدولية "آرمي 2021" تتضمن اكثر من 30 مسابقة تنظم روسيا غالبيتها فيما تنظم دول اخرى سائر المسابقات ومنها ايران التي تنظم 3 مسابقات وهي "كأس البحر" في ميناء انزلي (شمال) و"خبراء نيران المدفعية" في اصفهان (وسط) و"الغوص" في ميناء كنارك في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق).