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شاهد..وجبات مجانية مدى الحياة لرجل أطفأ حريقا أمام مطعم

الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

يؤدي اندلاع الحرائق بصورة مفاجئة إلى نتائج كارثية إذا لم يتم التعامل معها في اللحظات الأولى، خاصة إذا اندلعت داخل منشآت خدمية، أو بالقرب منها، مثل المطاعم، التي يوجد فيها زيوت قابلة للاشتعال.

العالم-منوعات

وفي بعض الحالات التي يكون الحظ حليفا لأصحابها يكون هناك أشخاص مدربون على التعامل مع الحرائق، في مكان قريب من موقع اندلاعها فيقومون بالسيطرة على الوضع مبكرا ويمنعون حدوث الكارثة.

ويلخص ذلك مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، على "تويتر"، يوم الأحد، مشيرة إلى أنه يرصد لحظة اندلاع حريق بجوار مكيف هواء أمام أحد المطاعم في الصين.

وتقول الشبكة إن شخصا جاء إلى موقع الحريق، أمام المطعم، وتمكن من إطفائه بواسطة فرشاة غسيل السيارات، ومنع حدوث كارثة، ثم غادر في صمت.

ولفتت الشبكة إلى أن صاحب المطعم الذي اندلع الحريق أمامه، بحث عن الرجل ووعد بمنحه وجبات مجانية مدى الحياة طالما ظل المطعم مفتوحا، تقديرا لما قام به.

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شاهد..وجبات مجانية مدى الحياة لرجل أطفأ حريقا أمام مطعم